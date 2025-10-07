San Carlos hizo un pedido por la limpieza del departamento

Qué dijo la comuna.

La municipalidad de San Carlos mostró a través de las redes sociales a un vecino que arrojó una considerable cantidad de basura en la vía pública.

«Nos preocupa la falta de compromiso de algunos ciudadanos con la limpieza de nuestro pueblo. Estos actos de descuido afectan la convivencia y el esfuerzo que todos hacemos para mantener un San Carlos limpio y ordenado», sostuvieron.

Y agregaron, «la imagen fue tomada apenas 20 minutos después del paso del camión recolector».

En ese sentido señalaron, «tomaremos medidas más firmes y aplicaremos multas más severas, porque creemos que el respeto por nuestro entorno empieza por cada uno de nosotros».

Si ves situaciones como esta, comunicate al 2622- 249224 para realizar tu denuncia.