San Carlos celebró dos jornadas de Aparte Campero

El pasado sábado 22 y domingo 23, San Carlos vivió una verdadera fiesta de la tradición con una nueva edición del Aparte Campero, realizado en el Teatro Municipal Neyú Mapú. Fueron dos jornadas donde la comunidad se reunió para celebrar la identidad local, el trabajo del campo y las costumbres que forman parte de nuestra historia.



Durante ambos días, la Exposición Agroindustrial y Ganadera convocó a familias, productores y visitantes de todo el Valle de Uco. Entre exhibiciones, destrezas camperas y el talento de emprendedores locales, el público pudo disfrutar de una muestra que puso en valor el esfuerzo y la dedicación del sector rural.

El escenario principal se colmó de vecinos con una destacada grilla artística que incluyó a una gran variedad de artistas cómo E’ Chango, Ecos del Valle, Sin Frontera, Ayelén Palacio y Los Chimeno.

El Aparte Campero forma parte del calendario de Tradición de la nuestro departamento, un espacio que busca honrar nuestras costumbres, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la identidad de nuestra gente.