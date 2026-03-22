Quincho político: negocios, internas y estafas en el detrás de escena mendocino

La política local se mueve entre internas partidarias, versiones de negocios y el impacto de recientes escándalos por estafas.

El tradicional “quincho político” mendocino vuelve a ser escenario de versiones, tensiones y movimientos que revelan el pulso real del poder. En las últimas semanas, el clima estuvo atravesado por una combinación de internas políticas, discusiones por negocios y el impacto de causas judiciales vinculadas a estafas millonarias.

Uno de los ejes centrales pasa por las disputas dentro de los espacios políticos, donde comienzan a perfilarse estrategias de cara al futuro. Dirigentes oficialistas y opositores miden fuerzas en un contexto donde la gestión convive con el posicionamiento electoral.

En paralelo, el avance de investigaciones por estafas en Mendoza también se metió en la agenda política. Casos recientes generaron preocupación y salpicaron indirectamente a distintos sectores, sobre todo por los vínculos personales o profesionales de algunos involucrados. Se trata de esquemas que, en algunos casos, prometían altas rentabilidades en dólares y dejaron múltiples damnificados.

Este tipo de situaciones no solo impacta en el plano judicial, sino también en el político, donde se reavivan debates sobre controles, responsabilidades y el rol del Estado frente a este tipo de maniobras.

Por otro lado, también circulan versiones sobre negocios y decisiones estratégicas que se definen lejos de la exposición pública. Obras, inversiones y movimientos económicos forman parte de conversaciones que, aunque no siempre se confirman, marcan el ritmo del poder.

El “quincho” funciona así como un termómetro de la política mendocina: un espacio donde se mezclan información, rumores y análisis. Allí se anticipan escenarios, se construyen alianzas y también se profundizan diferencias.

En este contexto, la política provincial transita un momento de alta intensidad, donde los temas judiciales, económicos y partidarios se cruzan de manera constante.

Mientras tanto, los protagonistas buscan posicionarse en un tablero que se redefine día a día, con una certeza: en Mendoza, la política siempre tiene un detrás de escena que explica mucho más de lo que se ve.