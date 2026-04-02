Quedó en libertad el padre de Enzo Pérez tras pagar fianza y negar las acusaciones

El padre del futbolista Enzo Pérez recuperó la libertad luego de pagar una fianza, en el marco de la causa en la que se lo investiga por un presunto abuso sexual.

El hombre había sido detenido tras la denuncia, pero en las últimas horas la Justicia resolvió otorgarle la excarcelación bajo condiciones, mientras continúa el proceso judicial.

Desde su entorno, el imputado reiteró su inocencia y aseguró que los hechos denunciados no ocurrieron, en línea con lo planteado por su defensa desde el inicio del caso.

Ahora, la investigación seguirá su curso con nuevas instancias clave, entre ellas la recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y pericias que permitan esclarecer lo sucedido.

En este contexto, la fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la acusación o si corresponde modificar la situación procesal del imputado.

Por su parte, la defensa buscará desacreditar la denuncia y sostener la versión del acusado, en una causa que se mantiene bajo estricta reserva debido a la participación de una menor.

El proceso judicial entra así en una etapa decisiva, donde se definirán los próximos pasos y el rumbo del expediente.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusión pública, en un contexto donde se cruzan versiones contrapuestas y una investigación que aún no tiene resolución definitiva.