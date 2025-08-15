Se inauguró «Pueblo mágico de los niños» en San Carlos

Este vierne, quedó inaugurado Pueblo Mágico de los Niños» un espacio nuevo para las familias de San Carlos.

Alejandro Morillas, Intendente Municipal, escribió en redes sociales: «Hoy, en el corazón de San Carlos, en Eugenio Bustos, y a la vera de la Ruta 40, se encendió una nueva ilusión: Quedó inaugurado formalmente, el «Pueblo Mágico de los niños». Un espacio donde la risa, el juego y la ternura, cobran vida. Un espacio pensado para que cada niño y cada familia que lo visite, se sientan parte «

Además agregó: «Por primera vez en el Departamento, con la inauguración de ambos parques, SAN CARLOS cuenta con JUEGOS ADAPTADOS y ESPACIOS ACCESIBLES, un lugar donde la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y la INCLUSIÓN no son sólo palabras, sino REALIDADES que se pueden TOCAR, CELEBRAR y COMPARTIR»

Para finalizar su posteo, explicó: «Ojalá este lugar tan estratégico, invite a los visitantes a tomar un descanso, y sea la oportunidad de potenciar el turismo, y a nuestros emprendedores. Aquí, todos los sueños tienen lugar. Llegó la hora de cuidar, y celebrar como comunidad responsable, este ESPACIO DE DISFRUTE»