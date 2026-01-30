Nuevo aumento para el servicio de agua en Mendoza

El gobierno provincial autorizó, a través del Decreto N°111 -con fecha 26 de enero de 2026-, un aumento de 17% en la tarifa de agua potable y saneamiento que presta AYSAM. Todo indica que el cambio se implementará a partir de las próximas boletas.

El presidente de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, junto al gerente general, Darío Hernández, expusieron en la audiencia pública realizada el 28 de noviembre de 2025 la situación de la empresa y los argumentos de la solicitud de readecuación de la tarifa para equilibrar el presupuesto 2026, teniendo en cuenta los índices de inflación.

Los motivos que da AYSAM para el aumento

Desde AYSAM argumentaron que las variables macroeconómicas contempladas para la elaboración del presupuesto para este año surgen del Informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central.

Además, detallaron que la readecuación tarifaria se encuentra por debajo de las estimaciones de inflación para el año 2026 y no incluye costos operativos adicionales, mantenimiento e inversiones en expansión, renovación y amortización del sistema.

Este 17% de aumento se determinó a través de un informe técnico cuya conclusión hace referencia a la necesidad de la recomposición tarifaria para el 2026, a fin de «mantener el equilibrio económico-financiero del servicio».

Durante 2025, AYSAM aplicó un aumento acumulado superior al 30%, en dos tramos. La empresa aplicó un primer ajuste de la tarifa por suministro de agua potable y saneamiento del 25%. Y desde julio sumó un 6,64% acumulativo con el primer incremento.

Fuente: AYSAM.