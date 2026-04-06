Nación oficializa el auxilio financiero para Mendoza ante la caída de recursos federales

En respuesta a las gestiones realizadas por el gobernador Alfredo Cornejo, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó un envío de fondos extraordinarios para la provincia de Mendoza. Se trata de un adelanto de coparticipación federal destinado a cubrir baches financieros temporales y asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado mendocino durante el mes de abril de 2026.

Los detalles del giro de fondos El auxilio financiero se formalizó mediante una resolución de la Secretaría de Hacienda. Aunque estos fondos no representan un «regalo» —ya que son descontados de las remesas diarias de coparticipación que recibirá la provincia en los próximos meses—, funcionan como una inyección de liquidez inmediata.

Los puntos clave del acuerdo incluyen:

Garantía salarial: Los fondos permitirán cumplir en tiempo y forma con el pago de haberes a la administración pública y docentes.

Los fondos permitirán cumplir en tiempo y forma con el pago de haberes a la administración pública y docentes. Compensación por Ganancias: La medida busca mitigar el impacto de la reforma del Impuesto a las Ganancias, que ha mermado significativamente la masa coparticipable para todas las provincias.

La medida busca mitigar el impacto de la reforma del Impuesto a las Ganancias, que ha mermado significativamente la masa coparticipable para todas las provincias. Criterio de devolución: El monto adelantado será detraído de los envíos correspondientes al mes de mayo, lo que obliga al Ejecutivo local a mantener una pauta de gasto austera.

El contexto de la recaudación Mendoza, al igual que el resto de las jurisdicciones del país, enfrenta una caída real de sus ingresos de origen nacional de aproximadamente el 12%. El freno en el consumo ha golpeado la recaudación del IVA, mientras que la recesión interna afecta los ingresos brutos locales.

Desde el entorno de Cornejo señalaron que, si bien Mendoza mantiene sus cuentas ordenadas y con superávit operativo, este «oxígeno» financiero es vital para evitar demoras con proveedores críticos de las áreas de Salud y Seguridad.

Relación Nación-Provincia Este movimiento refuerza el vínculo institucional entre la gestión de Milei y el gobierno mendocino. A diferencia de otras provincias que mantienen litigios judiciales con la Casa Rosada, Mendoza ha optado por una vía de negociación técnica, logrando que el Tesoro Nacional brinde este respaldo financiero en un momento de alta incertidumbre económica.