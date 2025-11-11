Morillas visitó a puesteros de San Carlos

En el marco del Día de la Tradición, el Intendente de San Carlos, Alejandro Morillas compartió una jornada muy especial junto a la Flor de la Tradición, la Reina Vendimial y Autoridades Municipales, recorriendo y visitando a los puesteros históricos del sur de San Carlos.

El encuentro estuvo marcado por la calidez y hospitalidad de los anfitriones sancarlinos, verdaderos guardianes de las costumbres y saberes populares que mantienen viva la esencia del campo mendocino.

Durante la visita, el Intendente destacó la importancia de preservar y poner en valor nuestras raíces, resaltando el compromiso del Municipio en continuar fortaleciendo el proyecto “Pueblo Gaucho”, una iniciativa que busca abrir las puertas de las zonas más emblemáticas del departamento para que vecinos y visitantes puedan descubrir, sentir y disfrutar las tradiciones sancarlinas.

“Empieza a tener auge y a ser conocido por todos los turistas, porque es un lugar mágico, de esos pocos que quedan en Mendoza. Muy orgulloso de pertenecer y de estar en la Fiesta de la Tradición en un lugar como este, que es tradición”, expresó el Intendente.

La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando para revalorizar la identidad local y promover el desarrollo cultural y turístico del departamento, manteniendo viva la tradición que nos une como comunidad.