Milei reafirmó el reclamo por Malvinas y admitió una deuda salarial con las Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei encabezó el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, donde volvió a reafirmar el reclamo por la soberanía argentina sobre las islas y realizó un reconocimiento a las Fuerzas Armadas.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que el país mantiene su derecho sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, remarcando que se trata de una causa histórica que debe sostenerse en el tiempo.

En ese contexto, Milei también hizo referencia a una “deuda histórica” con las Fuerzas Armadas, especialmente en materia salarial, al reconocer que los ingresos del sector se encuentran retrasados.

El Presidente destacó la importancia de fortalecer el rol de las instituciones militares dentro del Estado y planteó la necesidad de mejorar sus condiciones, tanto en lo económico como en su reconocimiento social.

Además, anunció que en 2027 se realizará un homenaje especial a los veteranos de Malvinas, como parte de una política de reconocimiento que el Gobierno considera pendiente desde hace años.

El discurso mantuvo una línea centrada en la reivindicación de la soberanía, el respeto a los excombatientes y la necesidad de fortalecer la defensa nacional.

La jornada se desarrolló en el marco de los actos conmemorativos por el 2 de abril, una fecha clave para la memoria argentina, donde se recuerda a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Con este mensaje, el Gobierno buscó reafirmar su postura sobre Malvinas y, al mismo tiempo, poner en agenda la situación actual de las Fuerzas Armadas, en un contexto donde el debate sobre su rol y condiciones sigue vigente.