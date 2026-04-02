Milei encabezará el acto por Malvinas con transmisión oficial para todo el país

El presidente Javier Milei encabezará el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en una jornada que contará con una transmisión oficial obligatoria en todo el país.

La emisión se realizará entre las 9:45 y las 11:30, y será difundida por todos los servicios de comunicación audiovisual, incluyendo canales de televisión y radios, sin cortes ni modificaciones.

El acto principal tendrá lugar en la Plaza San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el mandatario brindará un discurso con eje en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y el homenaje a los excombatientes.

Tras las palabras del Presidente, se realizará una ofrenda floral y un minuto de silencio en memoria de los caídos durante el conflicto bélico de 1982.

Desde el Gobierno anticiparon que el mensaje buscará reforzar la posición histórica de Argentina sobre las islas, insistiendo en la necesidad de avanzar en su recuperación a través de vías diplomáticas.

La conmemoración se da en un contexto político particular, con el Ejecutivo planteando una estrategia que combina el reclamo soberano con la búsqueda de relaciones internacionales que permitan avanzar en negociaciones futuras.

El acto será seguido en todo el país como uno de los eventos centrales del calendario nacional, en una fecha cargada de memoria, reconocimiento y reivindicación histórica.