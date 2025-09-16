Milei afirma que «lo peor ya pasó» y presentó el Presupuesto 2026

Javier Milei presentó el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026 y lanzó un mensaje de aliento a la población: “Lo peor ya pasó”.

El mandatario reconoció que el país atraviesa un camino “arduo”, marcado por la reciente derrota oficialista en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y por un escenario de inestabilidad política y económica. Sin embargo, subrayó que los mayores sacrificios ya se realizaron en los primeros meses de su gestión.

“Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar que lo peor ya pasó”, sostuvo Milei.

El presidente no detalló en su mensaje las proyecciones clave de superávit fiscal, crecimiento e inflación incluidas en el nuevo presupuesto. Sí remarcó que el programa económico tiene plazos largos y que su rumbo “está fijado en piedra y no es negociable”.

Milei admitió que muchos argentinos aún no perciben mejoras en su vida cotidiana, pero insistió en que las reformas estructurales requieren tiempo: “Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo”.

En un tono más conciliador que en intervenciones anteriores, el presidente destacó la importancia de “construir consensos” con gobernadores, diputados y senadores para avanzar con las reformas que, según él, el país necesita. El guiño llega tras semanas de tensiones con el Legislativo y tras haber sufrido derrotas políticas en votaciones clave.

“Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, vamos a lograrlo”, señaló, aunque advirtió que retroceder en el plan de cambios sería desperdiciar los sacrificios ya realizados.