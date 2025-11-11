Mendoza: 117 víctimas fatales en accidentes de tránsito en lo que va del año

Mendoza sumó seis nuevos accidentes fatales este fin de semana y alcanzó una cifra que preocupa: en lo que va del año murieron 117 personas en distintos siniestros viales, según la información que recaba el Ministerio de Seguridad. Esta cifra representa 1 muerto cada 3 días.

La última tragedia vial ocurrió en la Ruta 7, a la altura de Potrerillos, entre dos camiones y un auto. Allí fallecieron todos los ocupantes de los rodados mayores.

El accidente sucedió poco antes de la medianoche en el kilómetro 1090. Un camión cargado de alfalfa y conducido por un chofer argentino se dirigía hacia el oeste, cuando al invadir el otro carril, chocó contra un camión Volvo, que viajaba sin carga.

Hubo un tercer vehículo involucrado, en el cual viajaban 4 personas que fueron trasladadas a diferentes centros sanitarios, aunque ninguna de ellas resultó con heridas de gravedad.

Según datos del Ministerio de Seguridad, el chofer argentino que conducía el camión cargado de alfalfa se llamaba Fernando Heredia. En cambio, el Volvo que se encontró con el otro vehículo de frente, en su carril, fue identificado como Andrés Astudillo y es de nacionalidad chilena.

Estas dos personas fallecidas se suman a las otras 5 que murieron en los primeros diez días de noviembre.

Un motociclista muerto en Tunuyán

En la siesta del domingo murió un motociclista de 80 años, también en la ruta pero en Tunuyán. Se trata de Juan Santos Caon, quien circulaba por la Ruta Provincial 94, en inmediaciones del restaurante Chacayes, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad.

La tragedia ocurrió alrededor de las 14.50, cuando la conductora de una camioneta Ford EcoSport circulaba por la Ruta 94 en sentido este-oeste. En un momento, activó el indicador de giro para ingresar al restaurante y fue impactada en la parte lateral por una motocicleta Honda de 400 cilindradas que circulaba en sentido contrario, de acuerdo con la información policial.

Hasta el lugar llegó una profesional del centro de salud local quien constató el deceso del conductor de la moto.