Maniobras preventivas en San Carlos: 19 aprehendidos

En San Carlos, la Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas a cargo de la UEP, con la colaboración de personal de las comisarías 18 y 41.

Los recorridos se realizaron tanto a pie como en móviles, con el apoyo de tecnología biométrica para la verificación de antecedentes y documentación. Como resultado del operativo, fueron identificadas 570 personas, de las cuales 19 quedaron aprehendidas.

Además, se controlaron 126 vehículos —entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas— y se labraron 25 actas por infracciones viales.