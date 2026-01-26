Las Heras: un hombre murió tras chocar contra un colectivo

Un hombre de 78 años falleció este lunes en el Hospital Central luego de un accidente de tránsito en calles Independencia y Álvarez Condarco, de Las Heras, que ocurrió el domingo alrededor de las 20.

Según la Policía, un colectivo de la línea 600 circulaba por Álvarez Condarco de norte a sur con el semáforo en verde. Juan Tello, la víctima fatal, iba en bicicleta en dirección oeste a este, cuando al llegar a la intersección con Independencia chocó contra el micro, cayó del rodado y se golpeó fuertemente la cabeza contra el pavimento.

Una médica del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) le diagnosticó Traumatismo Encefalocraneano Grave y el hombre fue trasladado al Hospital Central.

Luego de casi un día en terapia intensiva, el hombre del accidente falleció

Este lunes, a las 16, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el hombre murió luego de estar internado durante 20 horas en terapia intensiva.

El accidente de tránsito es investigado por la Oficina Fiscal de Las Heras y tiene como imputado al colectivero de 36 años mientras se realizan las pericias a fines de terminar de dilucidar los detalles del choque fatal.