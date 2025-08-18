La sancarlina Emma Bordin es la nueva reina provincial de los estudiantes

Representará a la provincia en Jujuy.

Una joven oriunda del Valle de Uco será la encargada de viajar en nombre del Valle de Uco en la Fiesta Nacional de los estudiantes.

Se trata de la sancarlina Emma Bordin Giusti, quien fue electa como la Reina Provincial de los Estudiantes. Desde Mendoza, representará a la provincia en Jujuy.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) es un evento anual que se celebra en San Salvador de Jujuy, Argentina, durante la semana del estudiante, coincidiendo con la bienvenida de la primavera. Este año, las actividades principales de la FNE están programadas del 17 al 27 de septiembre, según el anuario escolar 2025/26 del Ministerio de Educación de Jujuy.

La FNE es una tradición que comenzó en 1916 con las «estudiantinas» y se ha convertido en una celebración vibrante que atrae a jóvenes de todo el país. La fiesta incluye la elección de reinas en cada colegio, la construcción de carrozas alegóricas, desfiles, y eventos como el «Bienvenida Primavera» con la participación de artistas y fuegos artificiales. Las carrozas son elaboradas obras de arte con flores de papel y otros materiales, y son una parte central de los desfiles en la Ciudad Cultural.