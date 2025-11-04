La Policía desplegó un operativo de alto impacto en San Carlos

El cual sostiene la estrategia de prevención.

Durante el despliegue, el personal identificó a 510 personas, de las cuales 20 fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia. También, se retuvo un vehículo y se realizaron 25 actas viales.

La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo de alto impacto en San Carlos, combinando patrullajes a pie y puestos fijos en distintos sectores del departamento. La acción forma parte de la estrategia provincial de prevención del delito y cumple los compromisos asumidos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus y el intendente Alejandro Morillas, tras la presentación de un plan integral que refuerza la presencia policial en todo el departamento.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a 510 personas, de las cuales 20 de ellas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia. Además, se inspeccionaron 95 vehículos —entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas—, se retuvo un automóvil y se labraron 25 actas viales.

La coordinación estuvo a cargo de la Unidad Especial de San Carlos, con el apoyo de las comisarías 41° y 18°. Los efectivos trabajaron de manera conjunta para garantizar presencia policial, optimizar el patrullaje y reforzar la seguridad en calles y sectores clave del departamento.