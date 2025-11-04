Saltar al contenido
Valle de Uco

La Policía desplegó un operativo de alto impacto en San Carlos

noviembre 4, 2025

El cual sostiene la estrategia de prevención.

Durante el despliegue, el personal identificó a 510 personas, de las cuales 20 fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia. También, se retuvo un vehículo y se realizaron 25 actas viales.

La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo de alto impacto en San Carlos, combinando patrullajes a pie y puestos fijos en distintos sectores del departamento. La acción forma parte de la estrategia provincial de prevención del delito y cumple los compromisos asumidos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus y el intendente Alejandro Morillas, tras la presentación de un plan integral que refuerza la presencia policial en todo el departamento.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a 510 personas, de las cuales 20 de ellas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia. Además, se inspeccionaron 95 vehículos —entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas—, se retuvo un automóvil y se labraron 25 actas viales.

La coordinación estuvo a cargo de la Unidad Especial de San Carlos, con el apoyo de las comisarías 41° y 18°. Los efectivos trabajaron de manera conjunta para garantizar presencia policial, optimizar el patrullaje y reforzar la seguridad en calles y sectores clave del departamento.