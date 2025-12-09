La Garrafa en tu Barrio estará hoy en Tunuyán y Tupungato

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la garrafa de 10 kg:

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio

Martes 9

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal, 200 m detrás de la Escuela Isla Soledad. A las 9.

Miércoles 10

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 9.

Jueves 11

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Viernes 12



Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.