Inscripciones abiertas para la elección del Rey y la Reina del Adulto Mayor en Tunuyán

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Gestión Social, invita a participar de la convocatoria para elegir al Rey y la Reina del Adulto Mayor, una propuesta que celebra la alegría, la trayectoria y el espíritu de quienes construyen comunidad con su ejemplo cotidiano. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 60 años que residan en el departamento y representen a una institución local.

Las inscripciones se realizan en la Jefatura del Adulto Mayor (calle La Argentina 500, Anexo 2) y en las delegaciones municipales de lunes a viernes de 8 a 12 h, hasta el 31 de diciembre. Esta convocatoria busca reconocer y visibilizar el aporte de nuestros adultos mayores, promoviendo espacios de encuentro, participación y afecto.