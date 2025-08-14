Hoy la Garrafa en tu Barrio visita los tres departamentos del Valle de Uco

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

$9.000 pesos en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 11 al 16 de agosto

Jueves 14

San Carlos

Tres Esquinas: Calle Libertad y Cobos. A las 11.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11:30.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 12:30.

Chilecito: Plaza distrital. A las 13.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 9:30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171. “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 16

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9:30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.