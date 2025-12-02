Hoy habrá cortes de energía en San Carlos

Desde el municipio destacaron que estos operativos buscan descentralizar la atención, facilitar el acceso a servicios esenciales y brindar respuestas rápidas a las demandas de la comunidad.

Edemsa informó que este martes 2 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.

Uno de los afectados en el Valle de Uco, será San Carlos.

San Carlos

Entre calles Soriano, La Escuela, Pinilla y Carril Casas Viejas. De 9.25 a 13.25 h.

En calle Derinovsky, entre N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Chacón, entre Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Nacional. De 9.00 a 13.00 h.