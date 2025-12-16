Habrá cortes de energía en Tupungato y San Carlos

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán Tupungato y San Carlos

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Tupungato

Entre calles “N”, Patricias Mendocinas, Echara y Fierro. En el barrio Martín Fierro; Villa Bastías. De 9.00 a 12.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Estancia Las Pircas. En estancias La Alejandra, El Pico, Las Aguaditas, Bella Viña y La Carrera Vivacs del Plata; La Carrera. De 9.30 a 13.20hs.

San Carlos

En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 15.30 a 19.30 h.