Guía para visitar las Islas Malvinas: precios, rutas aéreas y exigencias para el ingreso

Llegar a las Islas Malvinas representa, para muchos argentinos, un viaje de profunda carga emocional y soberana. Sin embargo, en términos logísticos, el trayecto se rige por normativas de territorio de ultramar británico, lo que implica cumplir con requisitos migratorios estrictos y afrontar costos elevados en moneda extranjera.

El costo de volar al archipiélago Actualmente, la conectividad aérea es limitada. La opción más directa para los residentes en Argentina es el vuelo operado por la aerolínea LATAM que une Río Gallegos con Mount Pleasant. Un pasaje de ida y vuelta desde la ciudad santacruceña tiene un valor aproximado de $523.000, incluyendo impuestos. En caso de optar por la ruta que parte desde Punta Arenas, Chile, el costo asciende sensiblemente hasta rondar los $750.000.

Para quienes prefieren la vía marítima, los cruceros (como el Sapphire Princess) ofrecen travesías de 17 noches con tarifas que promedian los 2.000 dólares por pasajero.

Documentación y requisitos migratorios A pesar de la disputa de soberanía, los ciudadanos argentinos no necesitan visa para ingresar como turistas, pero sí deben presentar obligatoriamente un pasaporte vigente. Al realizar el check-in, las autoridades suelen exigir:

Asistencia al viajero: Un seguro médico con cobertura internacional que alcance al menos los 2.000 dólares.

Un seguro médico con cobertura internacional que alcance al menos los 2.000 dólares. Alojamiento: Constancia de reserva hotelera (cuyo costo promedio es de 150 dólares por noche ).

Constancia de reserva hotelera (cuyo costo promedio es de ). Fondos: Demostración de solvencia económica para costear la estadía.

Al ingresar, el sello en el pasaporte habilita una permanencia máxima de un mes. Es fundamental tener en cuenta que, al momento de abandonar las islas, se debe abonar una tasa aeroportuaria de 30 libras esterlinas (aproximadamente 38 dólares).

Turismo de memoria y naturaleza La temporada recomendada para viajar abarca desde octubre hasta marzo, coincidiendo con el clima más favorable. Los puntos de mayor interés para los visitantes nacionales siguen siendo el Cementerio de Darwin, donde descansan los soldados caídos en el conflicto de 1982, y Puerto Argentino. Debido a la escasa oferta hotelera, se aconseja realizar las reservas con varios meses de antelación para asegurar el cupo en el vuelo semanal.