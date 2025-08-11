Gendarmería secuestró más de un kilo de marihuana en Zapata

En un control sobre la Ruta Nacional N° 40 a la altura del Paraje Zapata, cuando los gendarmes incautaron 1 kilo 820 gramos de marihuana que estaba oculto en la mochila de un pasajero.

Personal del Escuadrón 28 “Tunuyán” sobre un control en el kilómetro 3228 de la Ruta Nacional N° 40, inspeccionaron un colectivo de pasajeros procedente de Mendoza. En el interior observaron una mochila sin propietario aparente, ante la presencia de testigos se constata que había dos paquetes con una sustancia.

Con la intervención de personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad se realizó la prueba de orientación preliminar que arrojó como resultado 1 kilo 820 gramos de marihuana.

Posteriormente se identificó al dueño del equipaje, y por orientación de la Unidad Fiscal de Mendoza el ciudadano quedó detenido siendo trasladado a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal.