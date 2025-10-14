El Zonda se hará sentir durante dos días

Hay alerta amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda en algunos departamentos con ráfagas que alcanzarán los 65 kilómetros por hora.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el viento Zonda volverá a sentirse en Mendoza durante el martes y miércoles con temperaturas cercanas a los 30°C mientras que el jueves, se espera descenso de la temperatura. Los sectores afectados son la zona baja y sur de Malargüe, Uspallata y sur del Valle de Uco.

“Viento Zonda desde las 11 hasta las 21 en Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata (forma más débil) y Sur del Valle de Uco. En Malargüe, velocidades promedio de 40 kilómetros por hora después del mediodía”, destaca el comunicado de Defensa Civil para este martes.

La zona más afectada sería el sur provincial, en el departamento de Malargüe, donde el Servicio Meteorológico Nacional agregó: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”.