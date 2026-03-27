El Gobierno flexibilizó normas para frenar el impacto del petróleo en el precio del combustible

En un contexto de suba sostenida del precio del petróleo, el Gobierno nacional decidió flexibilizar una normativa con el objetivo de amortiguar el impacto en los combustibles.

La medida apunta a evitar que el aumento del crudo internacional se traslade de manera directa y total a los precios locales, lo que generaría un impacto aún mayor en la economía.

El ajuste normativo incluye cambios en regulaciones vinculadas al sector energético, buscando otorgar mayor margen de maniobra a las empresas para gestionar costos.

El contexto internacional juega un rol clave, ya que los conflictos geopolíticos y las tensiones en Medio Oriente han impulsado el precio del petróleo a niveles elevados.

Esto genera presión sobre los mercados internos, donde los combustibles son un componente central en la estructura de costos.

La decisión del Gobierno busca equilibrar la necesidad de mantener abastecido el mercado con la de evitar subas abruptas que afecten a los consumidores.

Sin embargo, especialistas advierten que se trata de una medida de corto plazo y que el problema de fondo está vinculado a la volatilidad del mercado internacional.