El Gobierno expulsó al encargado de negocios de Irán y escala la tensión diplomática

El Gobierno argentino decidió expulsar al encargado de negocios de Irán en el país, en una medida que profundiza el conflicto diplomático entre ambas naciones y marca un nuevo capítulo en la política exterior de la gestión de Javier Milei.

La decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión internacional y en un endurecimiento de la postura argentina frente al régimen iraní. En los últimos días, el Ejecutivo ya había tomado medidas de alto impacto, como declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

Según se informó, la expulsión del diplomático implica que deberá abandonar el país en un plazo determinado, en línea con procedimientos habituales en este tipo de conflictos internacionales.

Este tipo de decisiones suelen adoptarse como señal política fuerte y reflejan un deterioro en las relaciones bilaterales, que ya venían atravesando momentos de tensión.

El trasfondo del conflicto también remite a causas históricas, como los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, por los cuales la Justicia argentina ha señalado a funcionarios iraníes como presuntos responsables.

En este escenario, el Gobierno argentino busca reforzar su posicionamiento internacional, alineándose con países como Estados Unidos e Israel, y adoptando una postura más firme frente a Irán.

La medida podría generar nuevas reacciones por parte del gobierno iraní y afectar aún más el vínculo diplomático entre ambos países.

Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo episodio que refleja el cambio de rumbo en la política exterior argentina, con un enfoque más confrontativo en el escenario internacional.