El EPRE convocó a una audiencia pública para analizar cambios en la tarifa eléctrica

El encuentro se realizará el 3 de julio y servirá para debatir una actualización del componente provincial de la factura de luz. Los usuarios podrán participar de manera presencial o virtual.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico convocó a una nueva audiencia pública en la que se evaluará una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes que forman parte de la tarifa eléctrica y que corresponde a los costos de distribución del servicio en Mendoza.

La convocatoria fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y se enmarca dentro de los mecanismos de revisión periódica previstos para analizar la evolución de los costos operativos de las empresas distribuidoras.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 3 de julio, a partir de las 9.30, bajo una modalidad mixta que permitirá la participación tanto presencial como virtual. Quienes opten por asistir en forma presencial deberán concurrir al Espacio Cultural Julio Le Parc, donde el encuentro se desarrollará en la Sala Vilma Rúpolo.

Por otra parte, el organismo también habilitará una plataforma digital para que usuarios, representantes de instituciones y expositores puedan seguir y participar del debate de manera remota.

Desde el ente regulador informaron que ya se encuentra disponible toda la documentación técnica vinculada al proceso de revisión tarifaria. Los interesados podrán consultar los informes y expedientes tanto en la sede del organismo como a través de sus canales oficiales.

Además, quienes deseen exponer durante la audiencia deberán inscribirse previamente. El plazo para registrarse vencerá el 30 de junio a las 14 horas y podrá realizarse de forma online o mediante presentación escrita.

En el caso de la participación virtual, los asistentes deberán completar un proceso de acreditación con datos personales y documentación respaldatoria para validar su identidad y garantizar la transparencia del procedimiento.