Detuvieron a un hombre por narcotráfico en el Valle de Uco

Fue en Eugenio Bustos, San Carlos.

La Policía de Mendoza, a través de la Dirección General de Investigaciones, concretó un nuevo allanamiento en el marco de una investigación por narcotráfico en el Valle de Uco. Ocurrió en el barrio Huayquería, de Eugenio Bustos, San Carlos.

Como resultado fue detenido el responsable de un quiosquito de drogas, quien mantenía un vínculo de amistad con los apodados Oso y Kaká, capturados días atrás en San Carlos y con un extenso prontuario.

Durante la intervención, personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) incautó $ 345.000, varios envoltorios con cocaína, librillos de papel para el armado de cigarrillos artesanales, flores de marihuana, esta misma droga pero compactada, elementos utilizados para el fraccionamiento y un teléfono celular. El procedimiento estuvo supervisado por la Unidad Fiscal Mendoza.

Continuidad de la investigación

El nuevo arresto se sumó al megaoperativo desplegado la semana pasada en San Carlos, que incluyó 14 allanamientos simultáneos. Aquella acción, coordinada por la Dirección General de Investigaciones y la Comisaría 41ª, derivó en la detención de cinco personas y el secuestro de elementos clave para la causa. Entre los capturados se encontraban los delincuentes con extensos antecedentes conocidos como Oso y Kaká.