Desmantelaron una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones

La Policía de Mendoza desactivó una empresa dedicada a la venta de computadoras e insumos importados que había montado un sistema de fraude para apropiarse del dinero de sus clientes. El operativo estuvo a cargo de la División Delitos Económicos, como parte de investigaciones sobre distintas estafas.

La pesquisa determinó que el esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año, afecta a unas 70 personas y genera un perjuicio patrimonial superior a los 14 millones de pesos.

Durante la medida judicial en el local comercial, ubicado en Ciudad, y bajo las directivas de la fiscal de Instrucción N° 19, Mariana Pedot, los efectivos secuestraron alrededor de 70 equipos informáticos, entre computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM. Además detuvieron a una mujer, cuñada de uno de los implicados, quien quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Económicos.

La investigación continúa con el objetivo de cumplir los pedidos de captura de otros dos ciudadanos ─uno de nacionalidad colombiana─ involucrados en las maniobras.