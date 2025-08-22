Declararon culpable a Cristóbal Almendra

La pena sería definida la semana próxima.

El juicio por jurado por el crimen de Facundo Almendra en San Carlos llegó a su fin este viernes con un veredicto contra Cristóbal Almendra, el padre de Facundo.

Luego de deliberar durante toda la tarde, los 12 integrantes del jurado popular encuadraron el crimen como un homicidio culposo, tal como habían pedido los abogados defensores Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo. De esta forma, descartaron la versión de la Fiscalía sobre un asesinato y dejaron afuera la chance de una pena de prisión perpetua.

Ahora se deberá realizar una nueva audiencia – el 27 de agosto- para definir los años de condena que recibirá el padre que mató a su hijo, que serán de entre 1 a 5 años.

El debate en la modalidad de juicio por jurados comenzó el lunes, cuando la jueza técnica Laura Guajardo, dio inicio a los alegatos de apertura donde se plantearon dos hipótesis: la del jefe de la fiscalía del Valle de Uco Javier Pascua, que se inclina porque se trató de un asesinato; y la del defensor, Fernando Peñaloza, quien sostuvo que el Facundo Sosa murió como consecuencia de una infección generalizada producida por una bacteria intrahospitalaria.

Mira el vídeo del veredicto: https://youtu.be/lB_GkGEujTw

El caso

Según la versión judicial, el 11 de diciembre del 2023 en el interior del domicilio ubicado en Tucumán N°148, de la localidad de San Carlos, el acusado, Cristóbal Emiliano Almendra Blazques, luego de tomar un arma de fuego de uso civil, tipo escopeta, marca Beretta, calibre 28, efectuó un disparo contra el cuerpo de su hijo Facundo.

El disparo fue en el tórax, región dorsal izquierda, puso en riesgo su vida al ocasionarle herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, lo que le provocó neumotórax y una lesión en el pulmón.

Como consecuencia de ello se le debió extirpar el lóbulo superior del pulmón izquierdo, causándole una insuficiencia respiratoria que requirió su inmediata internación en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Debido al mal estado de salud la víctima contrajo una neumonía intrahospitalaria y finalmente falleció el 30 de diciembre de 2023 en Hospital Scaravelli de Tunuyán, a causa de un fallo multiorgánico por sepsis.