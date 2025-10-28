Cornejo visitó la nueva Planta Depuradora de San Carlos 

El Gobernador Alfredo Cornejo recorrió los avances de la obra de ampliación de la Planta Depuradora de San Carlos, una infraestructura fundamental para el tratamiento y disposición final de los efluentes cloacales de la Villa Cabecera y de las localidades de Eugenio Bustos y La Consulta.

Además participaron de la recorrida, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el presidente de Aysam, Humberto Mingorance; el jefe de la zona Centro de la Dirección Provincial de Vialidad, Fernando Rojas: la directora del hospital Tagarelli, Silvina Córdoba; legisladores provinciales y concejales locales.

Cabe señalar que este proyecto, financiado íntegramente por la Provincia, presenta un 97% de avance y una inversión que supera los USD 5,9 millones. Se trata de un sistema de saneamiento moderno, eficiente y sostenible.

Durante la recorrida el Gobernador destacó la importancia de esta Planta Depuradora. “Estamos visitando una obra que está prácticamente terminada, que está funcionando a pleno. Esta ampliación permite tratar los efluentes cloacales de San Carlos, Eugenio Bustos y La Consulta, con el equipamiento más moderno para el tratamiento y la oxigenación”, explicó.

Cornejo subrayó que el nuevo sistema eleva la capacidad de tratamiento de 6 a 90 litros por segundo, lo que constituye un salto cualitativo para el servicio. “Pasamos de tratar 6 litros por segundo a 90, es un cambio rotundo en la capacidad que tenemos ahora con esta inversión. Esto nos da la posibilidad de que más vecinos puedan conectarse y de proyectar el servicio para los próximos 30 años”, indicó.

El mandatario destacó además el impacto ambiental y productivo del proyecto. Con esta planta los efluentes serán tratados adecuadamente y el agua resultante puede ser reutilizada para riego. Señaló que Irrigación tiene la obra del canal Cáliz muy cerca, que permitirá ampliar la zona cultivada y mejorar la calidad del agua. De hecho desde Aysam se podrá aprovechar parte de las 70 hectáreas que posee en la zona para el desarrollo de actividades agrícolas o forestales.

En esa línea, Cornejo señaló que este tipo de obras, aunque poco visibles, son fundamentales para el desarrollo y la calidad de vida de la población. “Son de las obras que realmente importan. Dan calidad de vida, dan cantidad de vida. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que las poblaciones que tienen agua potable y cloacas tienen una esperanza de vida mayor a las que no la tienen. Hasta da vida el tratamiento de los efluentes”, afirmó.