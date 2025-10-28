Cornejo recorrerá hoy una importante obra en el Valle de Uco

Será en el departamento de San Carlos.

Luego del contundente triunfo obtenido por el oficialismo en las elecciones del pasado domingo, el gobernador Alfredo Cornejo continuará con su agenda en el Valle de Uco. Este martes, a las 10, recorrerá las obras de ampliación de la Planta Depuradora de San Carlos.

El proyecto contempla la ejecución de la infraestructura necesaria para garantizar el tratamiento y disposición final de los efluentes cloacales de la Villa Cabecera y de las localidades de Eugenio Bustos y La Consulta. Se trata de una obra clave para el saneamiento y el cuidado ambiental de la región, que beneficiará a miles de vecinos sancarlinos.

Durante la visita, el mandatario provincial estará acompañado por autoridades locales y provinciales, quienes brindarán detalles sobre el avance de los trabajos y el impacto que tendrá la obra en la calidad de vida de los habitantes del departamento.