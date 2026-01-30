Cornejo impulsa el Acueducto Oeste de Tupungato: nueve empresas compiten por la obra

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Tupungato dieron un nuevo paso en la concreción del Acueducto Oeste, una obra estratégica para el desarrollo hídrico del departamento.

Este viernes, el Gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Tupungato Gustavo Aguilera y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, encabezaron el acto de apertura de sobres del llamado a licitación, al que se presentaron nueve empresas, en el marco del proceso iniciado en enero de este año.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de agua potable en zonas críticas de Tupungato y acompañar el crecimiento poblacional del Valle de Uco. La inversión prevista es cercana a los $3.000 millones y será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, una herramienta clave que el Gobierno de Mendoza definió destinar a obras de infraestructura básica con impacto social y productivo.

Durante el acto de apertura de sobres, el Gobernador destacó el carácter estratégico de la obra dentro del plan de infraestructura hídrica que impulsa la Provincia, financiado con los fondos del resarcimiento económico obtenido tras la negociación con la Nación.

Cornejo recordó que esos recursos fueron gestionados en su primer mandato. “Decidimos usar los 1.023 millones de dólares que recibimos como resarcimiento para invertirlos en infraestructura que quede y que sea para todos”, afirmó.

El mandatario explicó que, a diferencia de otros momentos históricos, esta vez los fondos se orientaron a obras públicas esenciales. “En los años 90 Mendoza recibió 600 millones de dólares que se destinaron mayormente a créditos y que, en gran parte, no fueron recuperados. En esta ocasión decidimos invertirlos en infraestructura básica, con impacto social y con repago”, subrayó.

Cornejo detalló que más del 30% de esos recursos están destinados a obras de agua y saneamiento y más del 50% a rutas e infraestructura básica, en un contexto marcado por el deterioro de la infraestructura tras años de estancamiento económico. “Son recursos escasos frente a todas las necesidades que tiene la provincia, pero creemos que es mejor distribuirlos socialmente, en obras que rindan social y económicamente, antes que concentrarlos en beneficios para unos pocos”, afirmó.

El Gobernador valoró además el compromiso del municipio como operador del servicio de agua y cloacas. “No todos los municipios asumen esa responsabilidad. Tupungato cumple con los requisitos y se carga al hombro esa tarea, por eso la Provincia acompaña con obras, financiamiento y políticas como la actualización tarifaria y la micromedición para optimizar el uso del agua”, explicó.

Finalmente, el mandatario resaltó la amplia participación empresaria en las licitaciones provinciales y la distribución territorial de las inversiones, y agradeció el trabajo técnico de los equipos provinciales y municipales que hicieron posible el llamado.

Agua, crecimiento y planificación a largo plazo

Alfredo Cornejo brindó precisiones sobre el financiamiento provincial destinado al municipio de Tupungato para la ejecución del Acueducto Oeste y otras obras vinculadas al sistema de agua potable y saneamiento.

El Gobernador resaltó las obligaciones del Estado provincial como del municipal. “Este es un financiamiento de la Provincia para el municipio de Tupungato, que tiene la responsabilidad de administrar el agua y la cloaca. Es un gran esfuerzo municipal que no alcanza solo con recursos propios, por eso venimos en auxilio, pero con obligaciones para ambas partes”, explicó.

Además detalló que la inversión total ronda los 6 millones de dólares, divididos en tres etapas ejecutables en el corto plazo. “Arrancamos con esta primera etapa de 2.900 millones de pesos, que va a beneficiar directamente a unas 25 mil personas. Sin la Provincia, esta obra no se podría hacer”, afirmó.

El mandatario vinculó la obra con el plan hídrico provincial y el contexto de cambio climático. “Vamos a tener menos agua disponible que en los últimos 50 años. Eso ya está probado. La solución es optimizarla con acueductos, medición, control y tecnología. El agua vale mucho y hay que administrarla bien, sin dejar de lado una tarifa social”, concluyó.

Alcances técnicos de la obra

El proyecto contempla la ejecución de más de seis kilómetros de cañerías. Incluye la construcción de una nueva fuente de provisión, reserva y almacenamiento, un acueducto de distribución con 6.271 metros de tubería de PVC, la instalación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica para cubrir la potencia de los equipos de extracción y la implementación de un sistema de control de procesos y medición de caudales en línea conectado a una estación de monitoreo central. Esto permitirá optimizar el servicio y hacerlo más eficiente y sustentable.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la obra permitirá resolver problemas históricos de suministro y garantizar un servicio confiable por los próximos 25 años, mejorando la calidad de vida de miles de vecinos y fortaleciendo el desarrollo urbano y productivo del departamento.

Con la apertura de sobres, se inicia ahora el proceso de evaluación técnica y económica de las ofertas, paso previo a la adjudicación y al inicio de los trabajos. Una vez adjudicada y firmada el acta de inicio, la empresa contratista dispondrá de 360 días corridos para completar la totalidad de los trabajos.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó los alcances técnicos y administrativos de la obra, que será licitada y ejecutada por el municipio de Tupungato como operador del servicio. “Estamos dando apertura a un acto legal de la obra de ampliación del sistema de provisión y distribución de agua potable de la Cuenca San José, Villa Bastías y Acueducto Oeste, financiada con Fondos del Resarcimiento, en línea con la decisión del Gobernador de destinarlos a infraestructura económica básica”.

Badui indicó que la obra está diseñada para responder tanto a la demanda actual como futura. “Incorpora una nueva fuente de agua subterránea, tanques de reserva, nuevas cañerías, sistemas de control y medición, y el uso de energía solar para un sistema más sostenible”, detalló. Finalmente, destacó la concurrencia de nueve oferentes y el cumplimiento de los principios de transparencia. “Esperamos que la obra se ejecute en los plazos previstos, que son de 12 meses”, concluyó.

Por su parte el intendente de Tupungato subrayó la relevancia histórica del proyecto para el departamento. “Para nosotros este no es un acto más. Para las empresas es una apertura de sobres, pero para los tupungatinos es la obra. Tupungato es uno de los pocos municipios que presta el servicio de agua potable y cloacas, y tenemos un déficit histórico en producción y acueductos”, expresó.

Aguilera explicó que esta primera etapa beneficiará de manera directa a más de 8.000 personas y de forma indirecta a otras 16.000. “Sin el apoyo del Gobierno de Mendoza esta obra era imposible, puesto que una inversión de 2.900 millones de pesos están fuera del alcance del municipio”, remarcó.

Finalmente, el intendente destacó el impacto a largo plazo del proyecto: “Este es el inicio de una política pública a 25 o 30 años. Tenemos la obligación de gerenciar eficientemente el servicio y de cuidar el agua. Eso es lo que más orgullo me da como intendente y como tupungatino”.