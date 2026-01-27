Cornejo encabezó la entrega de 142 viviendas en un barrio de Tunuyán

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó, este martes, la entrega de 142 viviendas en el barrio Los Cerezos II de Vista Flores en Tunuyán, en el marco de las políticas de vivienda que la Provincia viene desarrollando de manera sostenida en los últimos años.

También participaron del acto el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Tunuyán, Emir Andraos; el jefe comunal de Tupungato, Gustavo Aguilera; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero; el diputado nacional, Martín Aveiro; autoridades provinciales y municipales; miembros de las empresas constructoras del barrio.

Durante la entrega se vivieron momentos de profunda emoción cuando las familias adjudicatarias recibieron las llaves y las carpetas correspondientes a sus nuevos hogares, consolidando el acceso a una vivienda digna y segura.

El Gobernador destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado provincial, las organizaciones intermedias y las familias adjudicatarias para concretar soluciones habitacionales sostenidas en el tiempo. “A los 142 adjudicatarios, un saludo especial y una felicitación especial. Y a la Unión Vecinal, un agradecimiento por el trabajo importante que han hecho hasta aquí. Hay muchos proyectos iniciados por uniones vecinales, cooperativas u ONG que no llegan a buen puerto y este, es un caso de éxito que vale la pena destacar”, expresó.

El mandatario también dirigió su mensaje a los que aún no pueden acceder a su casa propia. “Me veo en la obligación de no hablar solo a quienes hoy reciben su casa, sino también usar este acto como una excusa para hablarle a los miles de mendocinos que no pueden acceder a la vivienda propia y a quienes les cuesta enormemente hacerlo”.

En ese sentido, remarcó: “El costo de una vivienda como ésta ronda los 100 millones de pesos. Es inaccesible para el 90% de los mendocinos y de los argentinos si no existe financiamiento. Nadie podría hacerlo solo, ni las personas ni las uniones vecinales, si no hay un Estado que acompañe”.

Trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado

El intendente de Tunuyán resaltó el valor simbólico y social de la entrega de viviendas, al tratarse de un proceso que llevó más de dos décadas de gestión, organización comunitaria y trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado. “Es una felicidad enorme llegar acá y ver tantas familias, tantos niños, y poder concretar hoy un sueño que esta comunidad comenzó a construir hace 20 años”, sostuvo.

Asimismo, el jefe comunal destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el esfuerzo conjunto para sostener la política habitacional: “La política de vivienda es uno de los mayores desafíos del Estado. Agradezco al Gobernador, a su equipo y al IPV por haber continuado esta obra y asumir la responsabilidad de llevarla adelante, porque sabemos en carne propia lo difícil que es construir casas”.

Por último, el jefe comunal valoró el impacto de la obra en el desarrollo del distrito: “Vistaflores y el barrio Los Cerezos celebran hoy 142 casas que se suman al asfalto, la ciclovía, las plazas, los espacios deportivos y los servicios. Vamos a seguir incorporando infraestructura para que toda la comunidad de Tunuyán pueda disfrutar de la calidad de vida que merece”.