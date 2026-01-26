Conocé las candidatas a Reina Departamental de la Vendimia 2026 en Tupungato

​Hoy visitaron los estudios de Canal 8.

La Vendimia en Tupungato se desarrollará a lo largo de dos jornadas centrales. El domingo 1 de febrero, la comunidad podrá acompañar la tradicional Vía Blanca de las Reinas, que recorrerá la avenida Belgrano y marcará el inicio de las celebraciones vendimiales en el departamento.

La fiesta principal tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el Teatro Griego Municipal, ubicado en el distrito El Peral, donde se llevará adelante el acto central de la Vendimia Departamental, con la puesta en escena de «Historia​s de Pueblo y Vecinos» y la elección de la Reina y Virreina 2026.

En esta edición, siete soberanas distritales serán parte de la celebración y aspirarán a portar los atributos vendimiales, ​q​ue hoy llevan la Reina: Julieta Renza y la Virreina: Celina Flores.

Proceso de votación

​Como cada año el 100 % de los votos para la elección de la Reina y Virreina Departamental estará a cargo del público. Durante la previa de la fiesta, un escribano público realizará el sorteo de dos números de una cifra mediante sistema de bolillero.

Las personas mayores de 18 años cuya terminación de DNI coincida con alguno de los números sorteados podrán emitir su voto presentando DNI físico, DNI digital (Mi Argentina) o pasaporte. Se prevé un mínimo de 100 y un máximo de 150 votos. En caso de empate, se realizará un nuevo sorteo de un dígito y la definición se dará con 11 votos adicionales del público presente.

Las candidatas visitaron los estudios de Canal 8: te invitamos a conocerlas

Candidata N​° 1: Giuliana Platese – San José

Candidata N​° 2: Rocío Espósito – La Carrera

Candidata N​° 3: Jesica Cisterna – Ciudad

Candidata Nº 4: Dafina Cuello – El Peral

​Candidata N​° 5: Martina Torres – La Arboleda

Candidata Nº 6: Micaela Galdame – Gualtallary

​Candidata Nº 7: Lourdes Cassatta – Villa Bastías