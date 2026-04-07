El accidente ocurrió minutos antes de las 07:00 de este 7 de abril de 2026. Un fuerte impacto en la intersección de calles Paso y Rodríguez dejó un vehículo volcado y caos en el tránsito.

Un violento accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de Carrodilla, Luján de Cuyo, en el inicio de esta jornada. Alrededor de las 06:00 horas de este martes 7 de abril de 2026, dos automóviles protagonizaron una colisión que terminó con uno de los rodados volcado sobre la carpeta asfáltica, generando gran preocupación entre los conductores que circulaban por la zona.

Detalles del choque en Carrodilla El siniestro tuvo lugar en una de las esquinas más transitadas del distrito. Según los primeros reportes policiales, los vehículos involucrados circulaban con normalidad hasta que, por causas que aún se investigan, se produjo el fuerte impacto lateral que desestabilizó a uno de los autos.

Cronología del accidente:

07:45 AM: Testigos reportan el tránsito fluido en la zona de Carrodilla.

Testigos reportan el tránsito fluido en la zona de Carrodilla. 07:50 AM: Se produce la colisión entre un vehículo particular y otro rodado menor.

Se produce la colisión entre un vehículo particular y otro rodado menor. 08:00 AM: Arribo de las primeras unidades de la Policía de Mendoza y personal de Tránsito de Luján.

Arribo de las primeras unidades de la Policía de Mendoza y personal de Tránsito de Luján. 08:15 AM: Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asiste a los conductores en el lugar.

Estado de salud de los involucrados A pesar de la espectacularidad del vuelco, las fuentes sanitarias indicaron que no hubo que lamentar víctimas fatales. Los ocupantes de ambos vehículos sufrieron politraumatismos leves y fueron atendidos en el lugar. «Fue un milagro que no pasara nadie caminando por la vereda en ese momento», comentó un vecino que presenció el estruendo.

Cortes de tránsito y peritajes Debido a la posición en la que quedó el vehículo volcado, el tránsito en la intersección permaneció interrumpido durante gran parte de la mañana de este martes 7 de abril. Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para realizar los peritajes de rigor y determinar las responsabilidades del choque.

Se recomienda a los automovilistas circular con precaución por las inmediaciones de Carrodilla, ya que las tareas de remoción de los vehículos y limpieza de la calzada podrían extenderse hasta cerca del mediodía.