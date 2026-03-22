Chile cambiará el huso horario y habrá diferencia con Argentina

El país vecino modificará su horario oficial, lo que generará una diferencia de una hora con Argentina durante un período.

Chile implementará un nuevo cambio en su huso horario, lo que provocará una diferencia de una hora con Argentina durante parte del año. La medida responde a una política que busca optimizar el uso de la luz solar y ajustar los hábitos de consumo energético.

El cambio forma parte de un esquema que el país vecino aplica de manera periódica, alternando entre horario de verano e invierno. Este sistema genera variaciones temporales en la relación horaria con Argentina, que mantiene un horario fijo.

Para quienes viven en zonas fronterizas, como Mendoza, este tipo de modificaciones tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Las diferencias horarias afectan desde los viajes hasta las actividades comerciales y laborales.

Uno de los puntos más relevantes es el cruce por el Paso Cristo Redentor, donde los horarios de atención pueden verse alterados por estos cambios. Esto obliga a los viajeros a planificar con mayor precisión sus traslados.

Además, las diferencias horarias también influyen en el comercio, el turismo y los servicios. Muchas actividades deben adaptarse para evitar inconvenientes en la coordinación entre ambos países.

Especialistas señalan que este tipo de medidas buscan mejorar la eficiencia energética, aunque también generan desafíos en términos de organización.

En este contexto, recomiendan a la población informarse sobre las fechas exactas del cambio para evitar confusiones. La adaptación a estos ajustes es clave para mantener la normalidad en las actividades diarias.