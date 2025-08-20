Caso Facundo Almendra: declaró un médico forense que realizó la necropsia

Para la Fiscalía, fue víctima de un crimen cometido por su padre. Para la defensa, murió por un virus intrahospitalario. En ese limbo, que en la práctica podría llevarlo a una prisión perpetua o a ser absuelto, se encuentra pendulando la suerte procesal de Cristóbal Almendra (72), el hombre que baleó a su hijo en San Carlos a fines de 2023.

Una de las claves del juicio por jurado es definir si el sonidista y docente Facundo Almendra (36) murió por el disparo de escopeta que recibió por parte de su padre o si fueron las bacterias del Hospital Scaravelli las que terminaron con su vida.

Este miércoles declaró un médico del Cuerpo Médico Forense (CMF) que realizó la necropsia en el cadáver. El perito afirmó que Facundo Almendra murió de una «neumonía asociada al respirador artificial y una herida de arma de fuego en el hemitórax izquierdo».

«Una es consecuencia de la otra. Si la víctima ese día moría directamente por la herida de arma de fuego, no hubiese tenido todo el resto de la patología. Pero tuvo la suerte de llegar con vida al hospital, se le realizó una cirugía para sacar parte del pulmón afectado, con eso le quitan la capacidad de respirar, lo conectan al respirador y termina con una infección intrahospitalaria. Pero todo es consecuencia de lo mismo: la herida de arma de fuego», graficó el forense sobre el crimen.

Con esta información, ahora la pelota la tiene un jurado popular integrado por 12 ciudadanos que deberá definir a fines de esta semana si Cristóbal Almendra es el culpable del crimen de su propio hijo.

El crimen en San Carlos

El 11 de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra y su hijo Facundo estaban en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 148, en la localidad de La Consulta. Este último, que era docente y sonidista, salió del domicilio gravemente herido y se fue tambaleando hasta caer desplomado en el frente de su casa.

Tenía un disparo producido por una escopeta Beretta calibre 28 que recibió en la dorsal izquierda, que lo dejó internado varios días hasta morir el 30 de diciembre.