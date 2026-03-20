Autorizan a Malargüe a endeudarse por $2.400 millones para obras

El Gobierno de Mendoza autorizó a la Municipalidad de Malargüe a tomar un endeudamiento de $2.400 millones, con el objetivo de financiar obras de infraestructura en el departamento.

La medida fue formalizada a través del Decreto 536, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial.

El financiamiento será otorgado por el Banco Nación, en el marco de una asistencia previamente aprobada por la entidad bancaria.

Cómo será el crédito

El municipio ya había aceptado las condiciones del préstamo mediante un decreto local, que luego fue ratificado por el Concejo Deliberante.

Como garantía, se estableció la cesión de fondos de coparticipación provincial, lo que implica que, en caso de incumplimiento, el dinero podrá ser retenido automáticamente por la Provincia.

Control y requisitos

La operación deberá cumplir con los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que también será evaluada por organismos nacionales antes de su ejecución definitiva.

Destino de los fondos

El objetivo del endeudamiento es avanzar en obras públicas clave, orientadas a mejorar la infraestructura local y acompañar el desarrollo del departamento.