Aníbal Pachano fulminó a Pablo Echarri por sus aspiraciones políticas: «No me lo banco»

La grieta en el mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo este abril de 2026. En una reciente intervención mediática, Aníbal Pachano no ocultó su fastidio al ser consultado sobre el constante coqueteo de Pablo Echarri con la militancia activa y una eventual candidatura. Con su estilo frontal y punzante, el hombre de la galera desestimó las capacidades del protagonista de Resistiré para la gestión estatal.

Duras críticas a la militancia Pachano, quien siempre se ha manifestado crítico de la utilización de las estructuras artísticas para fines partidarios, fue directo al hueso: «Me parece que hay una confusión de roles. Una cosa es ser un buen actor, que Pablo lo es, y otra muy distinta es creer que por eso podés manejar los destinos de una sociedad».

El artista fue más allá y dejó clara su postura personal respecto a la figura de Echarri:

Falta de empatía: «No me lo banco, no me llega su discurso», afirmó sin vueltas.

«No me lo banco, no me llega su discurso», afirmó sin vueltas. Cuestionamiento ético: Pachano sugirió que muchos actores utilizan su llegada popular para «acomodarse» en espacios de poder, alejándose de la realidad de los trabajadores del sector que no tienen visibilidad.

Pachano sugirió que muchos actores utilizan su llegada popular para «acomodarse» en espacios de poder, alejándose de la realidad de los trabajadores del sector que no tienen visibilidad. Consejo profesional: «Que se dedique a lo suyo, que es actuar, y que deje la política para la gente que realmente se preparó para eso», concluyó.

Un conflicto de larga data Esta no es la primera vez que Pachano y Echarri quedan en veredas opuestas. La fuerte identificación de Echarri con el kirchnerismo y su rol dentro de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) ha sido motivo de roces con diversos colegas que no comparten su visión o sus métodos de construcción política.

Mientras Echarri sostiene que su compromiso social es una extensión de su vocación, figuras como Pachano representan a un sector de la colonia artística que reclama una separación tajante entre el escenario y las unidades básicas. Por ahora, el actor no ha salido a responder los dardos del coreógrafo, pero la mecha de la polémica ya quedó encendida en el prime time de la televisión argentina.