Alerta por Zonda para los próximos días

El fenómeno podría sentirse martes y jueves.

La Dirección de Contingencias Climáticas, anticipó la presencia de viento Zonda en algunos sectores de la provincia para el día martes y jueves. Las ráfagas podrían superar los 50 km por hora.

Esta semana, el viento Zonda vuelve a impactar en la provincia. “El martes se registrará viento Zonda leve entre las 14 y las 18 horas, afectando cordillera Sur y Sur de Malargüe. Además, se espera viento de sur a norte desde las 11 hasta las 22 horas, afectando zona Sur, Valle de Uco y zona Noreste, con velocidades promedio de 25 km/h”, destaca el comunicado oficial.

Las condiciones meteorológicas podrían desmejorar el día jueves ya que se prevé viento Zonda generalizado en toda la provincia. “El fenómeno iniciará en precordillera Sur a partir de las 6 horas, Malargüe a las 10 horas, precordillera de Valle de Uco y Uspallata a las 12, Gran Mendoza entre las 15 y las 16 horas, Valle de Uco y zona Este a partir de las 16/17 horas. La velocidad promedio será de 45-50 km/h, con ráfagas superiores”, advierten desde Defensa Civil.

El fenómeno meteorológico vendrá acompañado del ingreso de un frente con viento del sur a partir de las 23 horas que perduraría durante toda la jornada del viernes.