Alerta por tormentas con granizo en Mendoza

El pronóstico de este viernes anticipa una jornada caracterizada por temperaturas elevadas, nubosidad variable y alto porcentaje de humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y otra naranja, por tormentas con granizo en todo el territorio provincial.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 36°C. El cielo se presentará con nubosidad variable desde las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de vientos moderados del noreste en el llano y un porcentaje de humedad elevado.

Se registrarán precipitaciones durante toda la jornada en la cordillera de los Andes.

Alerta por tormentas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron una alerta amarilla y otra naranja por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes en horas de la tarde y hasta la noche.

En relación a la alerta amarilla, las áreas afectadas serán: Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Centro y Este.

“Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, destaca el organismo nacional.

La alerta naranja es para los departamentos del sur de Mendoza: San Rafael, General Alvear y Malargüe tendrán valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

¿Qué dice el pronóstico para sábado y domingo?

Sábado 31: Amanece inestable en zonas Sur y Este. Desde las 15, reactivación de convección en zona Sur y Oeste del Valle de Uco, así como en el Oeste del Gran Mendoza. Entre las 18 y las 23, tormentas generalizadas afectando Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. Se esperan precipitaciones intensas con alta probabilidad de caída de granizo. Condiciones de tormenta disminuirán a partir de las 3 del Domingo. La máxima alcanzará los 28°C.

Domingo 1: Amanece inestable en el Valle de Uco con probabilidad de lluvias débiles. El resto de la Provincia con cielo nublado. Desde las 16, convección nuevamente en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con precipitaciones localizadas y de menor intensidad respecto al Sábado. Mejoras a partir de las 2 del Lunes. La máxima será de 29°C.