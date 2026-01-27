Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos en Mendoza

El pronóstico de este martes anticipa una jornada caracterizada por temperaturas elevadas, nubosidad variable y alto porcentaje de humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas con granizo en algunos departamentos, que comenzarán cerca del mediodía.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C. El cielo se presentará con nubosidad variable desde las primeras horas, se prevé la presencia de vientos leves del este en el llano y un porcentaje de humedad elevado.

Alerta por tormentas

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes pasado el medio día y hasta la noche.

“Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, destaca el organismo nacional.

Las áreas afectadas serán: Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Centro, zona Este, oeste de San Rafael y Malargüe.