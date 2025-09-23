Tupungato: llamado a licitación para reparaciones edilicias y mejoramiento urbano en áreas de influencia escolar

Licitación Pública Nº 48/2.025 El llamado tiene como objeto la contratación para Reparaciones Edilicias y Mejoramiento Urbano 01 en Áreas de Influencia Escolar.

La fecha de apertura de sobres se realizará el 10 de octubre de 2025, a las 9h en la Municipalidad de Tupungato, ubicada en Avenida M. Belgrano 348, departamento de Tupungato.

El procedimiento está enmarcado bajo el expediente: EG-6.991-2.025 Licitación y Descarga del pliego: www.tupungato.g ov.ar Botón “Municipio” Sección Hacienda Mas información Presupuesto Oficial: PESOS: CUATROCIENT OS MILLON ES CON 00/100 ($400.000.000,00) Valor Pliego: CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($400.000,00) Valor Estampillas: PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00).

Consultas y Venta de Pliegos: Av. M. Belgrano 348, departamento de Tupungato. Teléfono: 2622-537736 Página web: www.tupungato.gov.ar