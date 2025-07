Tupungato, contrata la trata de personas

Hoy 30 de julio se conmemora en gran parte del globo el Día Mundial Contra la Trata de Personas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013 bajo Resolución A/RES/68/192.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) -como garante de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y los Protocolos al respecto- asiste a los Estados en la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata.

En su artículo 3, este Protocolo define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

El Informe Mundial sobre Trata de Personas de UNODC de 2024 dio como resultado que el número de víctimas detectadas ese año aumentó un 25% al incrementarse la explotación infantil y los casos de trabajo forzoso.

La Trata es una problemática latente en miles de ciudades, principalmente violando los derechos humanos, afectando la vida de niños, niñas y mujeres que caen en manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero.

La trata existe. Podés ser víctima sin saberlo.

Si te ofrecen trabajo, tomá estos recaudos

Verificá la oferta laboral

Desconfiá de promesas poco creíbles o condiciones que suenan demasiado buenas para ser reales.



Exigí contrato por escrito. No aceptes trabajar sin documentación clara. Leé atentamente antes de firmar.



Informá a alguien de confianza.

Compartí la dirección, nombre de la empresa y datos del contacto.



No entregues tu DNI ni tu celular.

No permitas que te incomuniquen ni que retengan tus documentos.



Tené siempre un número de emergencia a mano



La trata de personas es un delito.

Si necesitás ayuda o tenés dudas, comunicate a la Línea 145 (gratuita, anónima y disponible las 24 horas).