La decisión de la DGE contra docente acusada de distribuir material de abuso infantil

Ocurrió en Tupungato.

Pese a que la docente está en libertad por el pago de una fianza, la investigación sigue su curso y ahora revisarán los dispositivos electrónicos secuestrados como parte de la investigación por presunta pornografía infantil.

La mujer fue detenida y acusada de distribuir material de abuso sexual infantil. Se desempeñaba como vicedirectora suplente fue arrestada por personal de la Policía de Investigaciones a raíz de una investigación iniciada por un reporte de Google, que detectó la carga de videos con contenido de abusos contra menores en una de sus plataformas.

La alerta provino del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) en Estados Unidos, una organización dedicada a la investigación de casos de menores explotados. El informe detallaba que la actividad había sido registrada en tres dispositivos ubicados en Tupungato, Mendoza, la cual luego fue derivada al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que dio intervención a la Unidad Fiscal del Valle de Uco, a cargo del fiscal Pablo Fossaroli.

Luego de reunir las pruebas, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la maestra y, durante el operativo, efectivos de la Unidad Investigativa de Tupungato secuestraron varios celulares, tablets y pendrives que serán peritados para obtener más evidencia que se sumará al expediente.

En respuesta a esta situación, la DGE tomó medidas inmediatas y decidió dar de baja a la docente de su cargo como vicedirectora suplente y ordenó su traslado preventivo del puesto de maestra titular.

Esta medida le prohíbe acercarse a la escuela o a los niños mientras se investiga el caso.

Además, la DGE remitió el expediente a la Junta de Disciplina, que abrió un proceso administrativo paralelo al judicial para evaluar su situación laboral.